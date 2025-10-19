الناشطة البارزة في قضية جيفري إبستين: "رئيس وزراء معروف اغتصبني بطريقة وحشية"

فيرجينيا جوفري، إحدى أبرز ضحايا المتحرش الجنسي جيفري إبستين ومن القياديات في النضال ضده، أنهت حياتها في بيتها بأستراليا عن عمر يناهز 41 عامًا في شهر أبريل\نيسان الماضي. وسائل إعلام أمريكية نشرت اليوم (الأحد) مقتطفات من مذكراتها التي كتبتها ونُشرت بعد وفاتها - "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" - وتضمنت أن "رئيس وزراء معروف" قام بضربها واغتصابها بوحشية.

بحسب ادعائها، كانت الاعتداء وحشياً إلى درجة أنه دفعها للهروب من شبكة الاتجار بالجنس التابعة لإبستين.

جوفري أشارت إلى المعتدي فقط على أنه "رئيس وزراء"، وتقول إنها تخشى أن "يؤذيها" إذا كشفت عن اسمه.

وفقًا للذكريات، التقت جيوفري بـ"رئيس الوزراء" في الجزيرة الخاصة بإبستين، بجزر العذراء الأمريكية عام 2002، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا. تم إعطاؤها تعليمات بمرافقته إلى الكوخ، وهناك تحولت الحالة بسرعة إلى عنيفة. "لقد قام بخنقي مرارًا وتكرارًا حتى فقدت الوعي، واستمتع برؤيتي خائفة على حياتي"، كتبت جيوفري. أضافت"بشكل مروع، ضحك رئيس الوزراء عندما آذاني وازداد حماسه عندما توسلت إليه أن يتوقف. خرجت من الكوخ وأنا أنزف من فمي، ومن مهبلي، ومن مؤخرتي".

جوفرا ادعت أن السياسي "اغتصبني بوحشية أكثر من أي شخص آخر من قبل"، وأنها توسلت إلى إبستين ألا يرسلها إليه مرة أخرى. أشارت "ركعت على ركبتي وتوسلت إليه".

كتبت "لا أعلم إذا كان إبستين قد خاف من هذا الرجل أو كان مدينًا له بجميل، لكنه لم يعد بشيء، وقال ببرود عن قسوة السياسي: 'هذا يحدث أحيانًا'".

نُذكر أن جوفري ادعت أنه عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها تاجر بها إبستين وسلمها للأمير البريطاني أندرو.

بعد أن كشفت عن مزاعمها بشأن التعرض للإيذاء، أصبحت ناشطة مركزية في حركة "مي تو" التي تعمل ضد التحرش والإيذاء الجنسي. وقد روت أنها تعرضت للإيذاء على يد إبستين ورفيقته جيسلين ماكسويل طوال سنوات. تم اتهام إبستين وانتحر في السجن عام 2019، بينما حكم على ماكسويل بالسجن لمدة 20 عامًا لدورها في قضاياه.

الأمير أندرو نفى الادعاءات ضده. لقد توصل إلى تسوية خارج المحكمة مع جوفرِه، في إطارها أعرب عن ندمه على علاقاته مع إبستين، لكنه لم يقر بالذنب أو يعتذر.

كتبت عائلتها أنها "فقدت حياتها بعد أن كانت ضحية للاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر طوال حياتها، وكان ثمن الإساءة لا يُحتمل".