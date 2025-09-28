هل سيعيق هذا فوز زهران ممداني ؟ عمدة نيويورك انسحب من السباق

أعلن رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، اليوم (الأحد) انسحابه من سباق رئاسة البلدية – الأمر الذي يزيد بشكل كبير من فرص حاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، للتغلب على المرشح المؤيد للفلسطينيين ، زهران ممداني.

تقارير في الولايات المتحدة أشارت إلى أن آدامز يواجه ضغطًا للتنازل عن ترشحه لولاية ثانية كرئيس بلدية نيويورك، من أجل تقوية المجموعة وإيقاف الزخم للمرشح الرئيسي، زهران ممداني، الاشتراكي-الديمقراطي. كما زُعم أن إدارة ترامب عرضت على آدامز منصبًا من أجل تشجيعه على الانسحاب.

المرشح الديمقراطي ممداني معروف بموقفه المعادي لإسرائيل، وفي عام 2023 قدّم مشروع قانون لإنهاء وضع الإعفاء الضريبي للجمعيات النيويوركية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية بدعوى أنها "تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان". كما وجّه انتقادات لاذعة لعمليات إسرائيل في غزة وقال إنه يجب اعتقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

ممداني يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وهي حملة دولية تدعو للضغط على إسرائيل من خلال المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية. كما يستخدم أيضًا الشعار: "تدويل الانتفاضة".

حقيقة أنه المرشح الأوفر حظاً ليصبح رئيس البلدية القادم لمدينة تضم نحو مليون يهودي (أي واحد من كل خمسة عشر يهودياً في العالم)، هو حدث استثنائي. وفي الوقت نفسه، سعى إلى التمييز بين "معاداة الصهيونية ومعاداة السامية"، وقال إنه ينوي تعزيز مكافحة جرائم الكراهية.

إذا تم انتخابه في الخريف، سيكون ممداني أول رئيس بلدية مسلم لنيويورك. كجزء من حملته قام بزيارات منتظمة للمساجد.