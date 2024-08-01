ترامب يسخر من هوية كامالا هاريس العرقية : "هل هي هندية أو سوداء؟"

في تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم (الأربعاء)، سخر ترامب من نائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب هويتها العرقية، وسأل "هل هي هندية أم سوداء؟"، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على ذلك "تصريحه مقزز ومهين".

سُئلت جان بيير عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي، فضحكت قائلة: "إنه مرشح، لذا سأكون حذرة للغاية. وباعتباري امرأة سوداء في هذا المنصب، فإن تصريحه مثير للاشمئزاز ومهين. ولا يحق لأحد أن يقول لشخص ما هو عليه أو ما يعتبر نفسه. هي وحدها التي يمكنها التحدث عن تجربتها وما تمر به، ومن المهين أن يقول أي شخص شيئًا كهذا، حتى لو كان رئيسًا سابقًا .هي نائبة الرئيس، يجب احترام ذلك. "

وقال ترامب أيضًا في التجمع الانتخابي "أود أن أساعد الشرطة إذا ارتكبوا خطأً بريئًا أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل. إن حادث إطلاق النار من قبل شرطة إلينوي لا يبدو جيدًا بالنسبة لي". وأضاف الرئيس السابق أن التضخم كارثة تدمر مجتمع السود. وأضاف: "كما أعتقد أنه يجب منع المهاجرين من غزو بلادنا"، وتابع: "السود في الولايات المتحدة هم الأكثر تأثراً سلباً بغزو المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وحكومة بايدن-هاريس تسمح أن يحدث هذا."