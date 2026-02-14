ملفات إبشتين: الكشف عن صلة مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا بمدان جرائم جنسية

بحسب تحليل لأكثر من 100 رسالة نصية وبريد إلكتروني نُشرت في وثائق جديدة لوزارة العدل الأمريكية مساء السبت من قبل شبكة سي بي إس نيوز، كان توم باراك، وهو أحد المقربين من الرئيس ترامب منذ فترة طويلة والذي يشغل الآن منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، على اتصال وثيق بجيفري إبستين لسنوات بعد إدانة إبستين عام 2008 بتهمة استدراج قاصر.

وبحسب تقرير شبكة سي بي إس نيوز، استمرت علاقتهما حتى بعد أن أصبح باراك جامع تبرعات رئيسي لحملة ترامب الانتخابية لعام 2016، وترأس لاحقًا لجنة تنصيبه وكان حاضرًا بشكل متكرر في البيت الأبيض.

في بعض الأحيان يبدو أن إبشتين رأى في باراك قناة محتملة لنقل المعلومات إلى ترامب، لكن السجلات المتاحة تظهر أن الاتصال كان من طرف واحد فقط. لا يوجد أي مؤشر على أن رسائل إبشتين نُقلت إلى ترامب أو أن ترامب تواصل مع إبشتين عبر باراك.

المراسلات تتضمن دعوات إلى منازل خاصة، تعارف مع دبلوماسيين ومستثمرين، ونقاشات حول فرص تجارية. كما تُظهر أن إبشتين شجع مراراً وتكراراً باراك على نقل التواصل إلى تطبيقات مشفرة - لم تُنشر منها سجلات ضمن وثائق الحكومة.

في 9 نوفمبر 2016، بعد يوم من فوز ترامب في الانتخابات، أرسل مسؤول سعودي رفيع إلى أبشتين رسالة يقول فيها: "ما رأيك أن يتصل الملك بالرئيس الجديد لتهنئته بعد إعلان النتائج؟". فأجاب أبشتين: "توم باراك هو جهة الاتصال الخاصة بكم".