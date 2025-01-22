تم سحبه من نادٍ للتعري: شهادات ضد مرشح ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية

قدمت النسيبة السابقة للمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، دانييل هيجسيث، شهادة مكتوبة أمام المشرعين في الولايات المتحدة - وصفت فيها أحداثا مزعجة تشير إلى سلوك غير لائق من جانب هيجسيث تمت مراجعة شهادتها ونشرت اليوم (الأربعاء) في وول ستريت جورنال.

وهكذا، قالت دانييل هيجسيث إنها شهدت حالات تناول فيها المرشح السابق الكحول "بشكل مفرط". ووصفت حالة حيث فقد وعيه وهو في حالة سكر في الحمام في حانة مينيابوليس في عام 2013. وفي حالة أخرى، حدثت في مطعم في نفس المدينة، كان يشرب كثيرا - لدرجة أن سائق تاكسي أوبر اضطر إلى التوقف الى جانب الطريق للسماح له بالتقيؤ. كما وصفت حالة تم فيها جره من نادٍ للتعري وهو يرتدي الزي العسكري.

قالت دانيال في شهادتها إن سامانثا، زوجة هيجسيث السابقة، كانت خائفة جدًا من زوجها لدرجة أنها اضطرت للاختباء منه في خزانة. حتى أن سامانثا أنشأت "كلمة مشفرة" بينها وبين أقاربها، بهدف الإشارة إليهم في حالات الطوارئ. وأكدت دانيال أنه تم استدعاؤها في 2015-2016 لمساعدة سامانثا لأنها أشارت لها بأنها في محنة.

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أيضًا، ذكرت دانيال أنه على الرغم من أنها لم تشهد اعتداءً جسديًا أو جنسيًا من جانب هيجست، إلا أنها شهدت سلوكًا مسيئًا عاطفيًا من جانبه. ووصفت حادثة وقعت عام 2009، حيث صرخ فيها هيجسيث، تحت تأثير الكحول مرة أخرى، بعد أن روى قصة "منحازة عنصريًا" مما دفعها إلى مغادرة الغرفة. ووفقا لها، كان شخص آخر كان حاضرا في الحدث اضطر للتدخل وإبعاده.

وعلى الرغم من الأدلة، صوتت لجنة الخدمات بمجلس الشيوخ لصالح تعيين هيجسيث. ومن المتوقع أن يتم التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على الموافقة على التعيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.