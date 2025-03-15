كيف ردت جنوب افريقيا على قرار واشنطن طرد سفيرها بالولايات المتحدة إبراهيم رسول؟

ردت جنوب افريقيا على طرد الولايات المتحدة لسفيرها في واشنطن معتبره أنه إجراء "مؤسف"، جاء ذلك بعد أن اتهم وزير الخارجية الإمريكي ماركو روبيو السفير بأنه يكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

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وأكدت رئاسة جنوب افريقيا في بيان اليوم السبت بأنها "أخذت علما بالطرد المؤسف لسفير جنوب افريقيا لدى الولايات المتحدة إبراهيم رسول"، ودعت "كافة الأطراف المعنيين والمتأثرين إلى الحفاظ على اللياقة الدبلوماسية الراسخة في تعاملهم مع الموضوع ، وأكدت أن "جنوب أفريقيا تبقى ملتزمة ببناء علاقة مع الولايات المتحدة تعود بالفائدة المشتركة".

من جانبه أكد روبيو بعد إعلانه طرد السفير رسول في منشور عبر منصة إكس :"ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه" ووصفه بأنه "سياسي يؤجج التوترات العرقية".

ويندرج طرد رسوال، في سياق توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا.وجمد ترمب في شباط/فبراير المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، على خلفية قانون لمصادرة الممتلكات اعتُبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض.