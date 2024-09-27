استطلاع : كاملا هاريس تتقدم بفارق طفيف على ترمب في 6 من الولايات الأميركية المتأرجحة

أظهر استطلاع للرأي أجرته "بلومبرغ" بين الناخبين المحتملين، نُشر، اليوم الجمعة، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تتقدم بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترمب في 6 من الولايات الأميركية المتأرجحة، وتتعادل في الولاية السابعة.

وأظهر استطلاع "بلومبرغ نيوز/مورنينج كونسلت" تقدم هاريس بفارق 7 نقاط مئوية في نيفادا، و5 نقاط في بنسلفانيا، و3 نقاط في أريزونا وميشيجان وويسكونسن، ونقطتين في نورث كارولاينا. والمتنافسان متعادلان في جورجيا.

وفي جميع الولايات السبع، تتقدم هاريس بـ3 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى بنقطتين عن الشهر الماضي.

وفي بادرة على الزخم الذي اكتسبته في الآونة الأخيرة، يعتقد نحو 47% من الناخبين المحتملين أنها ستفوز في الانتخابات، بغض النظر عما إذا كانوا يدعمونها أم لا، مقارنة بنحو 40% قالوا إن ترمب سيفوز.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" في وقت سابق من هذا الشهر أن تعهد ترمب الانتخابي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة يحظى بدعم أغلبية ضئيلة من الناخبين، ما يوضح تفوقه الاقتصادي على هاريس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الولايات المتأرجحة، ونشر الاثنين، أن ترمب يتقدم بفارق طفيف في أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا.

وذكر استطلاع "بلومبرغ" أن ترمب ما زال يتقدم على هاريس فيما يتعلق بمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، لكن تقدمه يتقلص. وبلغ تقدمه 4 نقاط مئوية فقط في أحدث استطلاع، بانخفاض عن 6 نقاط في أغسطس.

وفي مسألة الهجرة، يتمتع ترمب بميزة ثقة تبلغ 14 نقطة بين الناخبين المحتملين، على الرغم من أنه خلال مناظرة في 10 سبتمبر بالغ في ادعاء كاذب بأن المهاجرين الهايتيين في سبرينجفيلد بولاية أوهايو يأكلون حيوانات السكان الأليفة.

وشمل الاستطلاع 6165 ناخباً مسجلاً في 7 ولايات متأرجحة، وأُجري عبر الإنترنت من 19 إلى 25 سبتمبر. وبلغ إجمالي الناخبين المحتملين 5692. وبالنسبة لكل من الناخبين المسجلين والمحتملين، يتراوح هامش الخطأ الإحصائي نقطة مئوية واحدة بالسالب أو الموجب في الولايات السبع.

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