خلاف في البنتاغون: "حرب باردة" بين مستشاري وزير الدفاع هيجست

أدى الخلاف المستمر بين كبار مستشاري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغست إلى انقسام في مقر البنتاغون وأثار تكهنات داخلية حول قدرته على البقاء في منصبه على المدى الطويل، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الثلاثاء). وقال أحد المصادر، وهو يروي العديد من الحالات التي اشتعلت فيها الأعصاب بين الشخصيات الرئيسية في فريق هيغست: "هناك حرب باردة". "إنه أمر مزعج في بعض الأحيان."

وجاءت هذه المخاوف بعد عدة أحداث أثارت انتقادات من البيت الأبيض، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة. "يستمر الصراع في الدائرة الداخلية لهيغست حتى بعد إلغائه العديد من التعيينات السياسية في أبريل/نيسان، ويحاول تصوير شعور بالوحدة بين العقول المتبقية."

وأضافت المصادر أن "هناك خللاً مستمراً خلف الكواليس، ناجماً عن صراعات شخصية لم تُحل، وانعدام الخبرة، والشواغر في المناصب الرئيسية، والهوس بالأزمة السياسية المقبلة". ووصفوا الوضع بدون الكشف عن هوياتهم بسبب الحساسية والخوف من الانتقام.

وقال الرئيس ترامب مؤخرا إن هيغست "كرس حياته للجنود والمحاربين القدامى" وكان "يبلي بلاء حسنا للغاية"، في حين أقر بأنه "مر بالكثير". ومع ذلك، قال مسؤولون كبار حاليون وسابقون شهدوا الاضطرابات لصحيفة واشنطن بوست إنه من غير الواضح إلى متى سيكون وزير الدفاع قادراً على البقاء في منصبه دون فرض النظام على موظفيه..