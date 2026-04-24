قضية غير مسبوقة: جندي متهم باستغلال معلومات سرية للمراهنة على اعتقال مادورو

جندي في القوات الخاصة للجيش الأمريكي متهم بأنه استخدم معلومات سرية عن العملية للقبض على نيكولاس مادورو من أجل جني مئات الآلاف من الدولارات على منصة المراهنات "بوليماركت" - هذا ما أفادت به الليلة الماضية (الجمعة) وكالة الأنباء AP. الجندي شارك في العملية في كولومبيا، ولذلك كان مطلعًا على المعلومات السرية.

غنون كن فان دايك، المقاتل، كان متورطًا أيضًا في تخطيط عملية الاعتقال، وبعدها وقع على اتفاقية سرية. الشبهات الموجهة إليه هي أنه استخدم المعلومات التي كان مطلعًا عليها للمراهنة عدة مرات على أن مدورو سيتم الإطاحة به من الحكم حتى 31 يناير 2026.

إنه متهم باستخدام غير قانوني لمعلومات سرية لأغراض منفعة شخصية، سرقة معلومات حكومية غير عامة، احتيال، وإجراء صفقة مالية غير قانونية - ومن المتوقع أن يقضي سنوات في السجن.

أظهرت بيانات منصة المراهنات في شهر يناير الماضي أن المتاجرين قدروا احتمال رحيل مادورو بنسبة 6.5% فقط يوم الجمعة الماضي، لكن النسبة قفزت إلى 11% في الساعات التي سبقت التحرك الأمريكي.

في شهر فبراير الماضي، قُدمت لوائح اتهام ضد مواطن وأفراد احتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة استخدام معلومات سرية كانوا مطلعين عليها بحكم وظائفهم للمراهنة على منصة "بوليماركت". في نهاية تحقيقهم الذي جرى، من بين أمور أخرى، في جهاز الشاباك، تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهم أمنية خطيرة، تهم رشوة وعرقلة سير العدالة.