رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: "لن أمنح إبني العفو إذا تمت إدانته جنائيا"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الجمعة) أنه ليس لديه نية لمنح العفو لابنه هانتر إذا تمت ادانته بجرائم - وذلك في خلفية قضية مستمرة بسبب حيازة الأسلحة بصورة مخالفة للقانون والتي يواجهها هذه الفترة.

جاءت تصريحات بايدن في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية. حيث سأل المراسل ديفيد موير الرئيس عما إذا كان سيرفض العفو عن هانتر إذا لزم الأمر، فأجاب بايدن بـ "نعم".

ويحاكم هانتر بايدن، الابن الوحيد للرئيس الذي بقي على قيد الحياة، في ولاية ديلاوير بثلاث تهم جنائية تتعلق بجهوده للحصول على أسلحة نارية في عام 2018 بينما كان مدمنًا على المخدرات. وتعتبر محاكمته "محاكمة تاريخية"، إذ لم يواجه أي ابن لرئيس في منصبه محاكمة جنائية. ودفع هانتر ببراءته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن وجه إليه المحقق الخاص ديفيد فايس لائحة اتهام.

خلال المقابلة ، تحدث بايدن عن الأسلحة الأمريكية في حرب روسيا-أوكرانيا ، وأكد أنه لن يوافق على استخدامها لمهاجمة الكرملين أو موسكو.