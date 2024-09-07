بندقية لعيد الميلاد: بدء محاكمة الطالب 14 عامًا الذي قتل 4 أشخاص بمدرسة ثانوية في جورجيا-والده متهم بتشجيع القتل

وقف كولت جراي، طالب المدرسة الثانوية البالغ من العمر 14 عامًا والذي نفذ إطلاق نار جماعي في مدرسته في جبال الأبالاش في جورجيا، أمام القضاة الليلة الماضية (الجمعة) - مع والده كولن إلى جانبه. وكلاهما متهمان فيما يتعلق بإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل طالبين ومدرسين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتلقى المراهق، الذي أخفى وجهه بشعره الطويل طوال المحاكمة، حكما بالسجن مدى الحياة - والذي كان سيتحول إلى عقوبة الإعدام، وهو أمر شائع في جورجيا، لو لم يكن قاصرا - وفقا للقاضي الذي يناقش القضية. في عام 2005، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعدم جواز فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبت قبل سن 18 عاما.

(AP Photo/Brynn Anderson, Pool

وهكذا، تدعي الدعوى أن كولت وصل إلى مدرسته الثانوية مسلحًا ببندقية هجومية من طراز 15 AR، وقتل أربعة أشخاص كما ذكرنا،وأصيب تسعة آخرون. نظرًا لخطورة الفعل، تمت محاكمة جراي كشخص بالغ وليس كقاصر - على الرغم من أنه، كما ذكرنا سابقًا، لا يمكنه المثول للمحاكمة.

بعد دقائق من إخراج ابنه من قاعة المحكمة، تم توجيه الاتهام إلى والد جراي، كولين جراي، 54 عامًا، الذي دخل قاعة المحكمة منفعلا ودموعه تنهمر، بأربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بالقتل من الدرجة الثانية، وثماني تهم بإساءة معاملة الأطفال.ويواجه عقوبة محتملة بالسجن 180 عاما.

AP Photo/Brynn Anderson

وتزعم مذكرة الاعتقال الصادرة بحق كولين جراي أنه أعطى ابنه بندقية كهدية عيد الميلاد، على الرغم من أنه كان يعلم "أنه يشكل تهديدًا لنفسه وللآخرين". وعلم أيضًا في المحاكمة أن الأب والابن كانا يصطادان الحيوانات معًا، عندما التقط الأب صورة لابنه مع دماء غزال على خديه - ووصف ذلك اليوم بأنه "أفضل يوم على الإطلاق" على وسائل التواصل الاجتماعي. . وجاء في الدعوى أن "الصبي كان يعرف ما تفعله الأسلحة".

AP Photo/Brynn Anderson

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها آباء الأطفال الذين ارتكبوا حادث إطلاق نار جماعي في المدارس في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن أفعال الأطفال - وبالتالي، في أبريل/نيسان، أُدينت جنيفر وجيمس كرومبلي بإطلاق نار جماعي في مدرسة جماهيرية في ميشيغان، التي ارتكبها ابنهما عام 2021 وأدت إلى مقتل أربعة، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل لعدم تأمين الأسلحة، والتصرف بطريقة غير مبالية تجاه علامات تدهور الصحة العقلية لابنهما.