تقرير: تحذير أمني من هجوم مفاجئ بمسيّرات إيرانية على الولايات المتحدة

أفادت شبكة ABC News بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) وجّه في نهاية شهر فبراير تحذيراً إلى أجهزة الشرطة في ولاية كاليفورنيا بشأن احتمال تنفيذ إيران هجوماً بطائرات مسيّرة يستهدف الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، أرسل المكتب مذكرة أمنية إلى أقسام الشرطة المحلية أشار فيها إلى معلومات استخبارية تفيد بأن إيران قد تسعى إلى تنفيذ هجوم مفاجئ بطائرات مسيّرة تُطلق من سفينة غير معروفة خارج المياه الإقليمية الأميركية، وذلك رداً على أي هجوم أميركي محتمل داخل الأراضي الإيرانية.

وجاء في نص الإخطار أن السلطات الأميركية جمعت معلومات تشير إلى نية محتملة لتنفيذ هجوم من خارج المياه الإقليمية ضد أهداف في كاليفورنيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم توفر تفاصيل إضافية بشأن توقيت الهجوم المحتمل أو آلية تنفيذه أو الأهداف المحددة.

وأكدت المذكرة أن المعلومات المتوفرة حتى الآن محدودة، وأن التحقيقات والمتابعة الأمنية لا تزال مستمرة لتقييم مستوى التهديد المحتمل.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.