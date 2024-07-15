"معارض للإجهاض والهجرة غير الشرعية": ترامب يختار السناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس

أعلن الحزب الجمهوري اليوم أن نائب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب سيكون السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو، وجاء هذا بعد إعلان ترامب أنه المرشح الرسمي للحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية في تشرين ثاني/نوفمبر القادم.خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي.

وبذلك يستكمل فانس صعودًا سريعا في أقل من ثلاث سنوات إلى قمة الحزب الجمهوري. حيث أصبح فانس البالغ من العمر 39 عامًا فقط، و متزوج وأب لثلاثة أطفال، نجمًا في عام 2016 عندما نشر كتاب "Hillbilly Elegy" الأكثر مبيعًا - وهو سيرة ذاتية تحدث فيها عن الثقافة في الأحياء الفقيرة في كنتاكي وأوهايو حيث نشأ.

على الرغم من أن فانس وبخ في جزء كبير من السيرة الذاتية السكان الفقراء حيث تعيش عائلته، إلا أن الكتاب حقق نجاحًا كبيرًا بين القراء الليبراليين أيضًا، الذين رأوا فيه طريقة لفهم المناطق في أمريكا التي نشأت منها الحركة التي دفعت ترامب إلى البيت الأبيض. وحول الكتاب إلى فيلم على Netflix من بطولة جلين كلوز وإيمي آدامز.

كان فانس من مشاة البحرية ودرس في جامعة ييل. وبفضل كتابه الأكثر مبيعا، بنى لنفسه صورة كمحافظ معتدل، والذي انتقد ترامب أيضا، وكان في الوقت نفسه رئيسا لشركة مصرفية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

قرر في عام 2021، الترشح لمجلس الشيوخ في ولاية أوهايو وبعد عام هزم خصمه الديمقراطي تيم رايان بسهولة، بينما انتقل بقوة من الجانب المحافظ إلى خط يميني متطرف جدا، بما في ذلك بالطبع الدعم الكامل لترامب. ويدعي حتى يومنا هذا أن ترامب فاز في انتخابات 2020. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الاثنين لم تكن دائما مثالية، على أقل تقدير. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد وصف ترامب في وقت سابق بـ"هتلر أميركا" و"الأحمق".

AP Photo/Jeff Dean

فانس معارض قوي للإجهاض وزواج المثليين. وعبر أكثر من مرة عن "نظرية الاستبدال" المرتبطة بالمتعصبين البيض، والتي وفقا لها"يحاول الديمقراطيون جلب المهاجرين إلى هنا للتصويت واستبدال المواطنين الأمريكيين".

ويعتبر فانس من أكبر المؤيدين لإسرائيل. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ألقى باللوم على تحرك إدارة بايدن لإلغاء تجميد أموال إيران البالغة 6 مليارات دولار.

كما قاد معارضة خطة التمويل الطارئة للرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب مايك جونسون لإسرائيل وأوكرانيا، وباعتباره معارضًا قويًا للمساعدة لأوكرانيا، اتهم فانس بايدن باستخدام "الأطفال الإسرائيليين القتلى" لبيع المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

في العام الماضي، نشر تغريد دعم للثورة القانونية لحكومة نتنياهو وهاجم الانتقادات التي وجهتها لها إدارة بايدن. وقال في تغريدة على تويتر: "أولئك الذين يفتخرون بحبهم للديمقراطية يضغطون على إسرائيل للتخلي عنها لصالح التفوق القانوني".

وزار إسرائيل في عام 2022، وغرد في ذلك الوقت على حسابه X (تويتر سابقًا): "إنه لأمر مدهش أن نتجول في القدس، عاصمة إسرائيل الأبدية، ونتتبع خطى يسوع اليوم".لقد عمل فانس بجد في الأشهر الأخيرة للفوز بالمنصب. وهو بعد دقائق فقط من محاولة اغتيال ترامب، القى باللوم بشكل مباشر على الرئيس الحالي جو بايدن.