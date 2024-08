البرازيل: سقوط طائرة ركاب في ساو باولو وعلى متنها 68 شخصاً

أكدت فرق الإطفاء البرازيلية المحلية سقوط الطائرة في مدينة فينهيدو، في ساو باولو بالبرازيل، مسا ءاليوم الجمعة، كان على متنها نحو 68 راكباً. فيما لم تؤكد سلطة المطارات البرازيلية أي معلومات بشان سقوط الطائرة، كما لم تفد أي شركات طيران محلية بفقدان أي من طائراتها.

