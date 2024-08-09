البرازيل: سقوط طائرة ركاب في ساو باولو وعلى متنها 68 شخصاً

أكدت فرق الإطفاء البرازيلية المحلية سقوط الطائرة في مدينة فينهيدو، في ساو باولو بالبرازيل، مسا ءاليوم الجمعة، كان على متنها نحو 68 راكباً. فيما لم تؤكد سلطة المطارات البرازيلية أي معلومات بشان سقوط الطائرة، كما لم تفد أي شركات طيران محلية بفقدان أي من طائراتها.

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وتحطمت الطائرة التي كانت تربط كاسكافيل في ولاية بارانا (جنوب) بمطار جوارولوس الدولي في ساو باولو في بلدة فينهيدو، بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وعرض شبكة Globonews البرازيلية لقطات لحريق واسع وتصاعد الدخان مما بدا أنه حطام الطائرة، وأظهرت لقطات إضافية الطائرة قبل سقوطها وهي تنحرف بشكل حاد في الهواء قبل أن تسقط.