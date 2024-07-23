بعد اعتزال بايدن: من المرشحين الأبرز في سباق نائب الرئاسة لكامالا هاريس؟

هز زلزال سياسي وقع يوم الاثنين الماضي في السياسة الأمريكية، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة المقرر إجراؤها في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. وبعد تنحيه، أعلن الرئيس الحالي دعمه لنائبته كامالا هاريس كمرشحة الحزب، التي ستحاول مواصلة الوجود الديمقراطي في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات أخرى، وبشكل أساسي منع وصول دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي

وبعد ضمان ترشحها بشكل شبه نهائي، يطرح السؤال الآن حول من سيكون نائبها أو نائبتها؟وبحسب المرشحين والذين قيد النظر، فإن هاريس تحاول زيادة الأصوات التي لا تستطيع أن تجلبها بنفسها، وتختار من يوازن ترشحها، وفي الواقع يأتي بالأصوات من خلال المرشح. في الوقت الحالي، يبدو أن الاتجاه، وفقًا للتقديرات في الولايات المتحدة، أن الحديث يدور عن شخصية بيضاء يمكنها جلب الأصوات من الولايات المتأرجحة. المختصة بالأخبار الخارجية في i24NEWS يانا سوريادنا، استعرضت الأسماء الهامة في السباق الأكثر إثارة في الحزب الديموقراطي

جوش شابيرو - حاكم ولاية بنسلفانيا

يهودي أمريكي تحدث كثيرًا ضد معاداة السامية، خاصة بعد السابع من أكتوبر. وهو يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين، ويحظى بدعم أكثر من خمسين بالمائة في ولايته، وهي ولاية بالغة الأهمية بالنسبة للحزب الديمقراطي. قبل توليه منصب الحاكم، شغل شابيرو منصب المدعي العام للولاية بين عامي 2017-2023.

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مارك كيلي - عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

كابتن سابق في البحرية الأمريكية. يعتبر معتدلاً وباعتباره الشخص الذي يمكنه جلب أصوات النساء البيض والناخبين من أصل إسباني - الذين لهم أهمية كبيرة في السباق الرئاسي. وزوجته هي عضوة الكونجرس السابقة غابرييل جيفوردز، التي أصيبت برصاصة في الرأس وأصيبت بجروح قاتلة في محاولة اغتيال في توكسون، أريزونا، في عام 2011. وبعد إطلاق النار، أصبح ناشطًا لصالح فرض لوائح أكثر صرامة على شراء الأسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كان رائد فضاء في الماضي وقضى أربع مرات خارج الغلاف الجوي.

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جريتشن ويتنر - حاكمة ميشيغان

تعتبر ويتنر حاكمة جيدة ومتوازنة. لكن ليس هناك احتمال كبير أن تختار هاريس نائبة، حيث أن خوض امرأتين السباق ربما لا يزال مبكرا على أمريكا. في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد يوم من الهجوم الدموي الذي نفذته حركة حماس، غردت على حسابها على تويتر حول الأحداث - الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ضدها، نظرا لعدم ذكرها كلمة إسرائيل: "كنت على اتصال مع المجتمعات التي تأثرت بما يحدث في المنطقة، إنه أمر مقيت وأنا مع كل المتضررين مما يحدث في المنطقة. وأوضحت لاحقا موقفها وادعت أنها تدعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه.

تجدر الإشارة إلى أن ترشيحها قيد البحث، رغم أنها ذكرت بنفسها أنها ربما لا تكون مهتمة بالمنصب.

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آندي بيشير - حاكم ولاية كنتاكي

على الرغم من أن ولايته تعتبر "حمراء"، (معظم الأصوات لصالح الحزب الجمهوري). تم انتخاب بيشير حاكما مرتين على التوالي، مع تأييد أكثر من خمسين في المئة في الولاية. ومن أكثر ما يميز ولايته الثانية هو التعاون المستمر مع الجمهوريين في قضايا مثل الموافقة على استخدام الماريجوانا الطبية. من ناحية أخرى، استخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس المحلي الذي يحظر عمليات الإجهاض وعلاجات تغيير الجنس للشباب، ولكن بسبب حقيقة أن الكونغرس أحمر - تمكنوا من تجاوز فرض الحظر.

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روي كوبر - حاكم ولاية كارولينا الشمالية

أيضا فاز مرتين في انتخابات مجلس الشيوخ، ومن الممكن أن يحقق فوز آخر له إلى تحويل البلاد إلى اللون الأزرق (أغلبية الأصوات لصالح الحزب الديمقراطي)، لأول مرة منذ عام 2008. ويتمتع كوبر بمعدلات دعم كبيرة، ويحظى بالثناء على تركيزه على التنمية الاقتصادية.