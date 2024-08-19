كامالا هاريس تتقدم على دونالد ترامب باستطلاع جديد

كشف استطلاع جديد أجرته شبكات ABC News وWashington Post و Ipsos الأمريكية الأحد أن نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس تتفوق على الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل عام، ولكن منافسها يتفوق عليها في المجال الاقتصادي.

ويتقدم ترامب أيضًا فيما يتعلق بالتضخم والهجرة، مما يجعل السباق مثيرًا للجدل. وتبين أنه من بين جميع البالغين الذين شملهم الاستطلاع، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 50% -45%. ومن بين الأميركيين المسجلين حاليا للتصويت، تبلغ النسبة 49% - 45%، وهو تقدم طفيف لهاريس.

الاستطلاع يكشف أيضًا أن هناك المزيد من الناس (53٪) يرون هاريس مناسبة للدور، بالمقارنة مع 47٪ يرون ترامب مناسبًا.