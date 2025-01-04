"شمس الدين جبار حاول تفجير عبوات ناسفة"|| الكشف عن مزيد من المعلومات عن هجوم نيو أورلينز والتفجير قرب فندق ترامب

كشف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا يوم الجمعة أن شمس الدين جبار، منفذ هجوم نيو أورلينز والذي اودى بحياة 15 أمريكيا، خطط لاستخدام جهاز إرسال لتفجير عبوتين ناسفتين كان قد وضعهما بالقرب من موقع الهجوم.ولم يتم تفجير أيا منهم، وتم العثور على جهاز الإرسال ومسدسين في الشاحنة التي كان يقودها جبار. ولم يتضح ما إذا كانت الأجهزة لم تنفجر بسبب عدم قيام جبار بتفعيل جهاز الإرسال، أم لأنه لم يعمل.

Federal Bureau of Investigation via AP

وكشفت السلطات الجمعة أيضا أن جبار أضرم النار في المنزل الذي استأجره لفترة قصيرة، حيث أمضى بعض الوقت، والذي كان على بعد خمسة عشر دقيقة بالسيارة من مكان الهجوم. وقال المحققون إنهم عثروا على مواد لصنع القنابل في المنزل الواقع في شارع ماندفيل. وقالت الوكالة في بيان لها إن جبار هو الشخص الوحيد الذي كان من الممكن أن يشعل النار في المنزل، وأنه استخدم معززات للحريق "في محاولة لتدميره وتدمير الأدلة على جريمته".

وعلى صعيد متصل بتفجير سيارة "سايبرتك تيسلا" خارج فندق "ترامب انترناشيونال" في لاس فيغاس كشف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المشتبه به كان يعاني على ما يبدو من اضطراب ما بعد الصدمة، وكتب ملاحظة عثر عليها على هاتفه المتفحم، يأمل فيها أن تكون أفعاله بمثابة "نداء استيقاظ"، يصل للشعب الأمريكي.

تُظهر لقطات الشاشة التي شاركتها إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس أن المشتبه به، ماثيو ليفلسبرجر، كتب عدة رسائل على تطبيق Notes على هاتفه. وقال في أحدهم إن الأمريكيين لن ينتبهوا إلا عن طريق"العروض والعنف". وقال في رسالة أخرى إنه بحاجة إلى "تحرير نفسه من عبء الحياة التي عشتها".

وقال المحققون إنهم يعتقدون أنه لا يوجد لديه أي مواقف ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبدلاً من ذلك أشاروا إلى أن حالته العقلية المتدهورة هي سبب التفجير.