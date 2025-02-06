ما علاقة صهر ترامب جاريد كوشنير حول خطته "تهجير الغزيين" وسيطرة واشنطن على القطاع؟

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل عن إمكانية "سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة" الثلاثاء، أعاد مغردون نشر تعليقات صهر ترامب رجل الأعمال جاريد كوشنير حول القيمة المحتملة "للعقارات المطلة على الواجهة البحرية في غزة"، في مواقع التواصل الاجتماعي.

أدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن العاصمة. وذكرت مراسلة موقع Puck الإخباري تارا بالميري، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن كوشنر كان "وراء" اقتراح ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.

وذكر الموقع الإخباري أن كوشنير شارك في صياغة تصريحات ترامب المعدة مسبقًا والتي أدلى بها الى جانب نتنياهو . وأضاف موقع Puck أن نتنياهو لم يطلب من ترامب متابعة مثل هذه الخطة مسبقًا.

يبدو أن كوشنر قد أشار إلى الفكرة بأكملها في خطاب ألقاه العام الماضي. وقال كوشنر خلال مشاركته بحدث في جامعة هارفارد: "إن العقارات الواقعة على الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

وأضاف كوشنر: "إنه وضع مؤسف بعض الشيء هناك، لكنني أعتقد من وجهة نظر إسرائيل، أنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس ثم تنظيف المكان" وتابع كوشنير:" لكنني لا أعتقد أن إسرائيل صرحت بأنها لا تريد أن يعود الناس إلى هناك بعد ذلك".