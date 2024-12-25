"أشعل النار بجسدها": تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي صدمت الولايات المتحدة

قُدمت لائحة اتهام الليلة (الأربعاء) ضد سيباستيان زاباتا، الذي أحرق امرأة حتى الموت أثناء نومها في مترو الأنفاق في نيويورك، في حادثة صدمت العالم. وبحسب لائحة الاتهام، فإن زاباتا أشعل النار في ملابس المرأة، ثم لوح بقميصها، وهي مشتعلة، لتأجيج النيران. ويواجه زاباتا (33 عاما) اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى والقتل من الدرجة الثانية والحرق العمد.

ووقعت الجريمة المروعة بداية الأسبوع، عندما شوهد المشتبه به سيباستيان زاباتا، وهو مهاجر غير شرعي تم ترحيله من الولايات المتحدة عام 2018 وتسلل إليها مرة أخرى، وهو يدخل المقطورة الأخيرة في مترو الأنفاق، واقترب من امرأة كانت أثناء نومها في مقعدها، وسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسها وإشعال النار فيها. في الوثائق المنشورة، شوهد زاباتا وهو يخرج من المقطورة وهو تلوح بقطع من القماش المشتعلة، والتي يبدو أنها مأخوذة من ملابس المرأة.

وبعد ذلك، سجلت كاميرات الشرطة وجوده وهو جالس على مقعد قريب. ويمكن سماع في التسجيل شرطي يطلب من زاباتا مغادرة مكان الحادث. قال الضابط: "أريد تطويق هذه المنطقة بأكملها".

AP Photo/Yuki Iwamura

ونشرت شرطة نيويورك صورة زباتا، كما تم تسجيلها على كاميرات الجسم، وعرضت مكافأة نقدية قدرها 10000 دولار مقابل معلومات حول وقوع الحادث. أبلغت الشرطة بعد بضع ساعات أنها ألقت القبض على زاباتا. وقالت إدارة شرطة نيويورك عن الجريمة: "واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها شخص ضد شخص آخر".