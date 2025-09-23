قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة: الخدمة السرية تفكك شبكة اتصالات خفية وخطيرة

قد يعجبك أيضًا -

في حين أن ما يقرب من 150 من قادة العالم يستعدون للوصول إلى مانهاتن للجمعية العامة للأمم المتحدة، فكك جهاز الحماية السرية الأمريكي بهدوء شبكة اتصالات خفية وخطيرة في منطقة نيويورك - هذا ما نشر اليوم (الثلاثاء) في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية.

وفقًا للمحققين، كان لدى النظام إمكانية تعطيل الهوائيات الخلوية، حظر مكالمات الطوارئ للشرطة، وأيضًا إغراق الشبكات المحلية، تمامًا في اللحظة التي كانت فيها المدينة الأكثر حساسية.

شملت المنظومة أكثر من 300 خادم SIM مع أكثر من 100,000 بطاقة SIM، وكانت منتشرة على بعد أقل من 56 كيلومترًا من مبنى الأمم المتحدة. أفاد الباحثون أن الشبكة استُخدمت كأداة اتصال مُشفرة للمجرمين وحكومات أجنبية، وكان يمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر وتؤثر على استجابات الطوارئ.

مات مككول، عميل كبير في الخدمة السرية، قال في هذا الشأن: "لا يمكن الاستهانة بما تستطيع هذه المنظومة أن تفعله". تم كشف الشبكة كجزء من تحقيق أوسع حول تهديدات اتصالات موجهة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، وكان من بين المعدات التي عُثر عليها أيضًا أسلحة وأجهزة كمبيوتر وهواتف و80 غرامًا من الكوكايين.

مسؤول رسمي أوضح لشبكة CBS News أن كل شريحة SIM كانت تحتوي على بيانات متطابقة لهاتف خلوي، ما أتاح فحصًا كاملاً للمكالمات، الرسائل وعمليات البحث، وأضاف: "هذه ليست مجموعة من الأشخاص في قبو يلعبون لعبة فيديو - كان ذلك منظمًا جيدًا وممولًا بشكل جيد".