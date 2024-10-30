تصريح يمكن أن يضر هاريس||بايدن:"مؤيدو ترامب قمامة عائمة"

أسبوع الانتخابات في الولايات المتحدة: تم توثيق الرئيس الأميركي، جو بايدن، الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء)، تصريحه وهو يقول إن أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "قمامة عائمة". وأضاف أن "شيطنة ترامب للاتينيين أمر لا يطاق"، وهي "غير أمريكية". جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة واشنطن بوست.

وجاءت تصريحاته في أعقاب تصريحات الممثل الكوميدي توني هنشكليف خلال تجمع انتخابي حاشد لترامب في نيويورك يوم الأحد، عندما وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة". ورد بايدن على التصريحات المنسوبة إلى بورتوريكو قائلا: "إنهم أناس طيبون ومحترمون ومشرفون. والقمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هم أنصار ترامب. إن شيطنته لللاتينيين أمر غير معقول، وغير أمريكي".

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طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، الرد، وقال إن "الرئيس تعامل مع خطاب الكراهية في التجمع في ماديسون سكوير غاردن على أنه قمامة".

في غضون ذلك، ألقت نائبة الرئيس كامالا هاريس كلمة الليلة الماضية في تجمع حاشد في واشنطن العاصمة، وعرضت موقفها بشأن قضايا مثل الإجهاض والهجرة. وقالت: "كأميركيين، نحن ننهض ونسقط معًا. لقد استهلكنا، لفترة طويلة جدًا، الكثير من الانقسام والفوضى وانعدام الثقة المتبادل. هناك حقيقة بسيطة: ليس من الضروري أن تكون الأمور على هذا النحو، ولا يجب أن تكون على هذا النحو".

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بالإضافة إلى ذلك، انتقدت هاريس ترامب وقالت إنه "غير مستقر ومهووس بالانتقام". وقال نائب الرئيس أيضًا إن "دونالد ترامب يعتزم استخدام الجيش الأمريكي ضد المواطنين الأمريكيين الذين لا يتفقون معه ببساطة - الأشخاص الذين يسميهم ’العدو من الداخل’. إنه ليس مرشحًا رئاسيًا يفكر في كيفية جعل حياتنا أفضل".

ونقلت عن كبير موظفي ترامب السابق، جون كيلي، قوله إن ترامب "يتوافق مع التعريف العام للفاشي". حتى أن هاريس نفسها وصفت ترامب بأنه "فاشي" وادعت أنه يترشح للانتخابات الثالثة على التوالي للوصول إلى حالة من السلطة غير المقيدة.

وفي الوقت نفسه، وفقاً لجهاز التصويت المبكر في جامعة فلوريدا، فقد أدلى أكثر من 50 مليون أميركي بأصواتهم بالفعل. و39 بالمئة من الناخبين ديمقراطيون، ونحو 36 بالمئة جمهوريون. وحوالي 41% منهم أكبر من 65 عامًا.