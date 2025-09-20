الولايات المتحدة تتخذ قرارا يضر بأكثر 6000 سوري يقيم على أراضيها

قد يعجبك أيضًا -

يأتي هذا القرار الجديد الذي اتخذته إدارة ترامب في إطار الجهود لحرمان المهاجرين من الوضع القانوني، بمن فيهم عاشوا وعملوا هناك على مدار عقود.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنهي حماية الترحيل للمهاجرين السوريين، وذلك في إطار جهود واسعة النطاق يبذلها الرئيس دونالد ترامب لحرمان المهاجرين من الوضع القانوني.

ووفقا لوكالة رويترز سيؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6000 سوري كانوا يتمتعون بوضع قانوني منذ عام 2012، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن السجل الفيدرالي نُشر الجمعة.

صرحت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: "لم تعد الأوضاع في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم. لقد كانت سوريا بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين من الزمن، ويتعارض السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا مع مصلحتنا الوطنية".

وجاء في البيان أن المواطنين السوريين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة لديهم 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية والعودة إلى ديارهم.وأضافت أن أي مواطن سوري تم قبوله في ظل وضع الحماية المؤقتة ويظل في الولايات المتحدة بعد تلك الفترة قد يكون عرضة للاعتقال والترحيل.

سعى الرئيس ترامب، إلى إنهاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة، بمن فيهم بعض من عاشوا وعملوا في البلاد بشكل قانوني لعقود.

وأفادت الإدارة الأمريكية بأن إجراءات الحماية من الترحيل استُخدمت بشكل مفرط في الماضي، وأن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون هذه الحماية. وقال الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين إن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة، وإن أصحاب العمل الأمريكيين يعتمدون على عملهم.