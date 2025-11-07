شهد البيت الأبيض حادثة مفاجئة أثناء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة جديدة لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن، بعدما انهار أحد موظفي شركة الأدوية نوفو نورديسك على بُعد أمتار قليلة من الرئيس، في مشهد التُقط مباشرة على الهواء.

وأظهر البث المباشر الرجل يفقد وعيه قبل أن يتمكن شخصان من الإمساك به ومنع سقوطه أرضاً، بينما بدا ترامب قلقاً ونهض من مقعده فوراً.

الواقعة حدثت داخل المكتب البيضاوي، ما دفع فريق البيت الأبيض إلى قطع البث المباشر بسرعة، وطلب من الصحفيين والمصورين مغادرة القاعة فوراً.

وفي بيان رسمي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لويت، إن "الوحدة الطبية في البيت الأبيض استجابت بسرعة، والرجل بخير الآن". من جانبه، أوضح الرئيس ترامب لاحقاً أن الموظف "يشعر بتحسن كبير".

بدوره، أكد ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي، أن الرجل كان من بين ضيوف الشركة المشاركين في الحدث، موضحاً أن "الحرارة في القاعة كانت مرتفعة والوقوف استمر طويلاً، ما أدى إلى الإغماء المؤقت"، مضيفاً: "الطاقم الطبي تصرف بكفاءة، ولا داعي للقلق".