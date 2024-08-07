لائحة اتهام ضد رجل باكستاني له علاقات بإيران: خطط لاغتيالات سياسية في الولايات المتحدة

اتهمت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، رجلاً من أصل باكستاني له علاقات بالحكومة الإيرانية بمحاولة تنفيذ اغتيالات سياسية، في قضية دفعت الحكومة الأميركية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول الرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، وفقا لما ما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة.

ويعتقد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين كانوا الأهداف المقصودة للاغتيال، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

واتهم آصف ميرشانت (46 عاما) بالسفر إلى مدينة نيويورك والعمل مع قاتل مأجور لتنفيذ عمليات الاغتيال في أواخر أب/أغسطس أو أوائل أيلول/سبتمبر، وفقا للوائح الاتهام التي قدمها المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك..