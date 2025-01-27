بعد تهديد ترامب: كولومبيا تتراجع وستستقبل المهاجرين

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، فرض الرسوم الجمركية والعقوبات التي كان قد هدد بفرضها على كولومبيا، بعد أن وافقت البلاد على استقبال المهاجرين الكولومبيين الذين كان من المقرر ترحيلهم.

أولاً، نشر ترامب منشوراً على شبكة التواصل الاجتماعي Social Truth، أعلن فيه أنه أمر بفرض الرسوم الجمركية بعد رفض رئيس كولومبيا استقبال المهاجرين الذين تم ترحيلهم من البلاد: "لقد علمت للتو "أن رحلتين عائدتين من الولايات المتحدة، مع عدد كبير من المجرمين غير الشرعيين، غير مسموح لهما بالهبوط في كولومبيا، لقد أمرت إدارتي باتخاذ إجراءات فورية".

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وينص الإعلان على أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع البضائع الكولومبية التي تدخل البلاد وترفعها إلى 50% في غضون أسبوع، كما ستلغي على الفور تأشيرات المسؤولين الحكوميين وجميع الحلفاء والمؤيدين.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "وافقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على جميع شروط الرئيس ترامب، بما في ذلك الموافقة على استقبال المقيمين غير الشرعيين العائدين، أيضًا على متن طائرات عسكرية أمريكية، دون قيود أو تأخير". وأضاف أن "أمر التعريفات والعقوبات سيبقى دون توقيع، ما لم تحترم كولومبيا هذا الاتفاق".