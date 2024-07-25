ترامب قبل لقائه نتنياهو: "يجب على إسرائيل إنهاء الحرب بسرعة"

أجرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، اليوم (الخميس)، وقال: "على إسرائيل إنهاء الحرب بسرعة، لإعادة المختطفين".

وانتقد ترامب المتظاهرين خلال خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه يجب على إسرائيل إنهاء "الحرب بسرعة" لأنه يتم تقطيعها من قبل الرأي العام وهو "أمر سيء لسمعة إسرائيل وكلنا نعلم أن إسرائيل سيئة بتقديم نفسها دعائيا" وإنه "يجب عليها الحرص على إدارة علاقاتها العامة بصورة أفضل في العالم".

وتأتي المقابلة على خلفية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث ألقى كلمة أمام الكونغرس الليلة الماضية، ومن المقرر أن يلتقي ترامب الجمعة.

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي TRUTH بشأن لقائه مع رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقوم حاليا بزيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، وسيلتقيان يوم الجمعة. إلا أن التغريدة لم تتضمن أي ذكر للوقت الذي سيعقد فيه اللقاء بين الاثنين.