انطلاق انتخابات عمدة نيويورك: زهران ممداني المرشح الأوفر حظًا

يُتوقع على نطاق واسع أن يتصدر المرشح الأوفر حظًا في مدينة نيويورك، زهران ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو عضو في الكونغرس عن منطقة كوينز وشخصية صاعدة على يسار الحزب الديمقراطي، استطلاعات الرأي، متقدمًا على الحاكم السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، حيث بدأ التصويت المبكر في مدينة نيويورك نهاية هذا الأسبوع، مُطلقًا شرارة انتخابات بلدية متوترة، و

ممداني من الجالية الهندية، حاصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، يُعرف بأنه مسلم واشتراكي ومعارض شرس لدونالد ترامب، وقد بنى حملته الانتخابية على العدالة الاجتماعية، واعدًا ببناء مدينة أكثر "أسعارًا معقولة"، ومواصلات مجانية، وضوابط أكثر صرامة على الإيجارات. وبدعم من زعيم الحزب الديمقراطي في الكونغرس، حكيم جيفريز، يُجسد جيلًا تقدميًا يجذب الناخبين الشباب.

لكن ترشحه مثير للانقسام بشكل كبير. أدى موقفه المؤيد للفلسطينيين وانتقاده الصريح لإسرائيل إلى اتهامات بتأجيج معاداة السامية في مدينة تتزايد فيها جرائم الكراهية ضد اليهود. وقد حذر العديد من الزعماء الدينيين والمجتمعيين من "شيطنته لإسرائيل"، والتي يرون أنها قد تُؤجج العنف.

من جانبه، ندد أندرو كومو، البالغ من العمر 67 عامًا، بدعم من العمدة المنتهية ولايته إريك آدامز، بـ"دجال معادٍ للأعمال"، وقد ردّ دونالد ترامب عليهم بالفعل، واصفًا ممداني بـ"الشيوعي"، محذرًا من أنه "سيُجبر على المرور عبر البيت الأبيض".

ستُجرى الانتخابات النهائية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، لكن يبدو أن يسار نيويورك قد انتقم بالفعل.