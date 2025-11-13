بعد 43 يومًا : انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول بتاريخ الولايات المتحدة

بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون للتمويل المؤقت، وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الأربعاء والخميس) على القانون الذي يعيد فتح الحكومة الفدرالية وينهي أطول إضراب في تاريخ الولايات المتحدة - الذي استمر 43 يومًا.

توقيع ترامب، كما ذُكر، جاء بعد وقت قصير من موافقة مجلس النواب بأغلبية 222 مؤيدًا مقابل 209 معارضين على مشروع القانون. ستة ديمقراطيين انضموا إلى الجمهوريين الذين صوتوا لصالح، بينهم اثنان صوتوا ضد.

مع مراسم التوقيع، نشر البيت الأبيض في حسابه الرسمي على شبكة X: "لقد عدنا وبقوة". قال رئيس الولايات المتحدة ترامب: "اليوم نرسل رسالة واضحة، لن نستسلم أبدًا للابتزاز". "الجمهوريون لم يرغبوا في الإغلاق أبدًا، لكن المتطرفين أرادوا التسبب في أطول إغلاق في تاريخنا".