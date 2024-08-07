تقرير: هل يمكن أن تؤدي الجهود الأمريكية الحثيثة لوقف التصعيد للتأثير على الرد الايراني ضد إسرائيل؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأربعاء) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد جولة مكثفة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة لمنع نشوب حرب في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تحدث مسؤولون كبار في البيت الأبيض مع نظرائهم من إيران للتوصل إلى رد منضبط ضد إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون أن جهود بايدن قد تؤتي ثمارها. وبحسبهم، ربما تعيد إيران دراسة الرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران. في المقابل، أوضحت المصادر ذاتها أنه لم يعرف حتى الآن رد فعل تنظيم حزب الله الذي يعتبر “ورقة جامحة” بالنسبة لهم.

وأضاف مسؤول بالإدارة للصحيفة : "لقد فهمت إيران بوضوح أن الولايات المتحدة ستحمي مصالحها ومصالح شركائنا في المنطقة" وتابع :"لقد نقلنا كمية كبيرة من الأصول العسكرية إلى المنطقة للتأكيد على هذا المبدأ".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام في إيران خلال اليوم الأخير أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي. وزعم اثنان من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين أن موسكو بدأت في تزويد إيران بالرادارات المتقدمة ومعدات الدفاع الجوي.

Iranian Army via AP

وقال مسؤولون كبار إن المخابرات الأمريكية أبلغت بايدن وهاريس أن الولايات المتحدة تستعد لسيناريو يتضمن موجتين من الهجمات، واحدة من حزب الله وأخرى من إيران، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه ليس من الواضح بعد من سيهاجم أولا وما نوع الهجوم الذي سيتم تنفيذه.