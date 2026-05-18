إطلاق نار داخل مسجد في سان دييغو.. قتيل ومقتل المهاجمين بعملية للشرطة

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع داخل مسجد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، في واقعة استدعت تدخلًا أمنيًا واسعًا من الشرطة المحلية.

وبحسب التقارير، وقع الحادث داخل “المركز الإسلامي في سان دييغو” الواقع في حي كليرمونت، والذي يُعد أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو، ويضم مرافق تعليمية من بينها مدرسة للأطفال وبرامج لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وأضافت المصادر أن الشرطة الأمريكية أطلقت النار على شخصين يشتبه بتورطهما في الهجوم، ما أدى إلى مقتلهما في موقع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات ودوافع العملية.

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية المهاجمين أو خلفيات الحادث، بينما طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة.