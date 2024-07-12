تقرير: مانحون يلوحون بتعليق 90 مليون دولار من التبرعات إذا ترشح بايدن لانتخابات الرئاسة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء اليوم الجمعة، أن "مانحون يلوحون بتعليق 90 مليون دولار من التبرعات إذا ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتخابات الرئاسة"، وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع موقع بايدن في السباق، وبدأ يسود الاعتقاد لدى الديمقراطيين بأن بايدن لا يمكنه الفوز بالسباق، وأن تأثير ذلك قد يمتد إلى السباقات الانتخابية في الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وهو ما قد يمنح الجمهوريين سيطرة كاملة على الأفرع التنفيذية والتشريعية للحكومة الأميركية.

وأمضى كبار مساعدي جو بايدن ساعتين في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين، في محاولة لتهدئة المخاوف المحيطة بقدرته على الترشح لفترة ثانية، وسط قلق بشأن صحته الذهنية وزلاته المتكررة، إلا أنه فشل فيما يبدو في تحريك دفة الأمور وإقناع كبار الديمقراطيين بقدرة بايدن على الفوز بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبقي أغلب أعضاء المجلس ممن شاركوا في الاجتماع صامتين بشأن نتائج اللقاء وقال بعضهم إنه تم الاتفاق على عدم قول أي شيء باعتبار أن ما جرى هو "مناقشة خاصة"، وفق "وول ستريت جورنال".

وقدم مستشارو بايدن مايك دونيلون وستيف ريتشيتي ومدير حملته جين أومالي ديلون الاستطلاعات والأرقام التي جمعها فريقهم والتي تحدد مسار بايدن للفوز في نوفمبر، والذي أصروا على أنه لا يزال ممكناً، وفق ما ذكر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لشبكة NBC NEWS.

وترقبت الأوساط السياسية في واشنطن مساء الخميس، المؤتمر الصحافي لبايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أول مؤتمر صحافي له منذ المناظرة الكارثية مع منافسه الجمهوري دونالد ترمب، في 27 يونيو، والتي أثارت المخاوف بشأن مستقبله.

وجدد بايدن في المؤتمر الصحافي تأكيده أنه باق في السباق، رغم الدعوات من داخل حزبه لانسحابه، مؤكداً أنه "لن ينسحب من السباق الرئاسي وسيخوض الانتخابات وسينتصر".