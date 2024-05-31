ترمب: "المحاكمات هدفها إعاقتي عن استكمال الحملة الانتخابية، وسأواصل النضال لجعل أميركا عظيمة من جديد"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من برجه في مانهاتن، اليوم الجمعة، إن "المحاكمات التي يخضع لها حالياً هدفها إعاقته عن استكمال حملته الانتخابية كمرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، كاشفاً أنه سيستأنف الحكم بإدانته الصادر من محكمة في نيويورك.

وأكد ترامب على أن "أميركا في أسوأ حالاتها"، مضيفاً: "لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت له"وتابع"سأواصل النضال لجعل أميركا عظيمة من جديد"وأضاف "المحاكمات ضدي تتم من قبل (الرئيس الأميركي جو) بايدن وفريقه"، مضيفاً أنه يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي.

واعبر ترامب أن "هذه القضية وصمة عار"، مضيفاً: "نعيش في دولة فاشية". كما رأي أن "بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا والأقل كفاءة".

وشدد ترامب على أن المحاكمة التي يخضع لها في نيويورك "غير عادلة"، مضيفاً: "كنت أرغب في تغيير القاضي بالمحاكمة في نيويورك.. كما أن المدعي العام في نيويورك فاشل".وقال إنه لم يقم بتزوير السجلات التجارية، مكرراً: "الاتهامات ضدي باطلة، ويمكن فحص كل سجلاتي التجارية".

ورأى أن المحاكمات هدفها سياسي، قائلاً: "المحاكمات هدفها إعاقتي عن استكمال الحملة الانتخابية". وكشف أنه سيستأنف الحكم بإدانته.وعاد وكرر اتهامه للقاضي في محكمة مانهاتن قائلاً إن "القاضي في نيويورك متآمر ضدي.. الدعوى ضدي في نيويورك هي الأكثر جنوناً.. محاكمتي الجنائية في نيويورك غير منصفة للغاية".

تأتي تصريحات ترامب بعدما أدانته هيئة المحلّفين في نيويورك، أمس الخميس، بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة له في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالاً، لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.