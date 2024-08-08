تقرير : "هاريس أشارت إلى أنها مستعدة للنظر في فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل"

ردد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين شعارات ضد "الإبادة الجماعية في غزة" خلال تجمع كامالا هاريس في ديترويت الليلة (الخميس)، وردت هاريس: "أتعرفون ماذا، إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب فقولوا ذلك. وإلا فأنا أتحدث الآن."

أصدرت حملة هاريس-والز بعد ذلك بيانًا على خلفية التفاعل مع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين: "منذ 7 أكتوبر، أعطت نائب الرئيس الأولوية للتواصل مع أعضاء المجتمع العربي والمسلم والفلسطيني وغيرهم فيما يتعلق بالحرب في غزة. وفي هذا التفاعل القصير، أكدت من جديد أن حملتها ستواصل التعامل مع تلك المجتمعات".

وذكرت الحملة أيضًا أن "نائبة الرئيس كانت واضحة: إنها ستعمل دائمًا على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران. وتركز نائبة الرئيس على تأمين اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن. كما وقالت: لقد حان الوقت لكي تنتهي هذه الحرب بطريقة تكون فيها إسرائيل آمنة، ويتم تحرير الرهائن، وتنتهي معاناة المواطنين الفلسطينيين، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والحرية والانتماء الذاتي وتقرير المصير".

في غضون ذلك، قبل تجمعها في ديترويت، تحدثت هاريس لفترة وجيزة مع مؤسسي حركة "غير الملتزمين" الوطنية، التي حشدت عشرات الآلاف من الناخبين في ميشيغان لعدم التصويت للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام بسبب دعمه لإسرائيل في الحرب في غزة، وقال عباس علاوية وليلى اليد إنهما كانا في استقبال هاريس والحاكم والز في التجمع الانتخابي، وأخبرا هاريس أنهما يريدان دعمها – لكن الناخبين أرادوها أن تفكر في فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل. واستمعت هاريس إلى قصص أشخاص في ميشيغان قُتل أفراد من عائلاتهم في غزة. وطلب القادة مقابلتها حول طلب فرض حظر الأسلحة، وأشارت إلى أنها منفتحة على ذلك وعرّفت قائدي الحركة على موظفي طاقمها .