تقرير: "ترامب أرسل رسالة ’مُحرجة’ إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين"، وترامب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال"

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كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة "مُحرجة" بمناسبة عيد ميلاده إلى جيفري إبستين عام 2003، وهي رسالة أُدرجت في ألبوم خاص جُمع بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، فيما أعلن دونالد ترامب عزمه على مقاضاة صحيفة “وول ستريت جورنال” بسبب نشرها مقالا “كاذبا، وخبيثا، وتشهيريا” يفيد بأنّه وجه في العام 2003 إلى رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية.

وأعرب ترامب عن أسفه لأنّ الصحيفة أصرّت، رغم تحذيره إيّاها، على “نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري”، مؤكّدا أنّه “لو كانت هناك ذرّة من الحقيقة في خدعة إبستين، لكانت هذه المعلومات قد كُشفت قبل وقت طويل” من قبل خصومه السياسيين.

وكان قد عُثر على جيفري إبستين مشنوقا في زنزانته في نيويورك في 10 آب/أغسطس 2019، قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

ووفقًا للتقرير، أُرسلت الرسالة بناءً على طلب جيليان ماكسويل، شريكة إبستين، واحتوت على تحية فكاهية إلى جانب رسم لامرأة عارية بتوقيع ترامب.

وكُتبت الرسالة قبل 16 عامًا من اعتقال إبستين واتهامه بالاتجار الجنسي بالقاصرين، خلال فترة رئاسة ترامب. ينفي ترامب أي صلة له بالرسالة، وهدد بمقاضاة الصحيفة وشركة نيوز كورب وروبرت مردوخ: "أنا لستُ أنا. هذا مُفبرك تمامًا". وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث": "أتطلع إلى شهادة روبرت مردوخ في دعواي القضائية ضده وضد صحيفته "الفاسدة"، وول ستريت جورنال. ستكون تجربة مثيرة للاهتمام!!!" يأتي هذا الكشف وسط ضغوط متزايدة على ترامب للإفصاح عن المزيد من المعلومات المتعلقة بقضية إبستين. حتى أن ترامب طلب من مستشارته القانونية بام بوندي الإفصاح عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى - وهو طلب يُعتبر غير مألوف بالنظر إلى السرية التامة لمثل هذه الشهادات.