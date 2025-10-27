لماذا يسلط ترامب الضوء مجددا على زوجة زهران ممداني ذات الأصول السورية؟

أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشر تقرير في حسابه على منصة Truth Social يتناول هوية زوجة السياسي زهـران ممداني، الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس بلدية نيويورك في يونيو\حزيران الماضي.

Cecilia SANCHEZ / AFPTV / AFP

التقرير الذي لاقى انتشارًا واسعًا ركّز على زوجته "رامة دوجـي"، وهي رسّامة ومصممة رسوم متحركة تبلغ من العمر 28 عامًا، يُتوقع أن تصبح قريبًا "السيدة الأولى لمدينة نيويورك" في حال فوز زوجها بالمنصب.

وبحسب السيرة الذاتية المنشورة على حسابها في إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من 160 ألف شخص، كتبت دوجـي أنها من "دمشق"، غير أن متحدثًا باسم حملة ممداني أوضح أن الفنانة “سورية من حيث الأصل العرقي، لكنها وُلدت في مدينة هيوستن الأمريكية”.

وأثار هذا التوضيح موجة من النقاش في وسائل الإعلام الأمريكية حول اختيار دوجـي إبراز جذورها السورية بدلاً من هويتها الأمريكية، خاصة مع تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة والانتماء في الولايات المتحدة.

إعادة النشر من قبل ترامب فُسّرت على نطاق واسع كإشارة منه إلى الهوية "غير الأمريكية" لزوجة المرشح الديمقراطي، في خطوة رأى فيها مراقبون استمرارًا لنهج ترامب في استخدام قضايا الهوية والأصول كجزء من الخطاب السياسي داخل الحزب الجمهوري.