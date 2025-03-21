ترامب: سلاح الجو الأميركي يطرح طائرة مقاتلة من الجيل السادس هي F 47

أعلن الرئيس الأمريكي دونتالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "سلاح الجو الأميركي يطرح طائرة مقاتلة من الجيل السادس هي F 47"، مشيرا إلى أن"مقاتلات الجيل السادس تمتاز بسرعة غير مسبوقة"، وتابع "هذا المشروع قيد الإعداد منذ فترة طويلة، وبعد منافسة دقيقة وشاملة بين كبرى شركات صناعة الطيران الأميركية، ستقوم القوات الجوية بمنح عقد تطوير هذه المقاتلة الأكثر تطوراً إلى شركة بوينغ".

وأضاف ترمب أن "نسخة تجريبية من هذه المقاتلة تطير سراً منذ ما يقرب من 5 سنوات، ونحن واثقون من أنها تتفوق بشكل هائل على أي مقاتلة من أي دولة أخرى.. وبمستوى مختلف تماماً".وأشار ترمب إلى أن "مقاتلات F-47 مزودة بأحدث تقنيات التخفي في العالم، تكاد تكون غير مرئية، وتتمتع بقوة غير مسبوقة من بين كل الطائرات من هذا النوع التي صُنعت في التاريخ، أما في المناورة، فهي أيضاً لا مثيل لها".

وأعلن ترمب أن "أسطولاً جديداً من هذه الطائرات سيتم بناؤه خلال إدارتي على مدى السنوات القليلة المقبلة"، مضيفاً أن هذه المقاتلات "جاهزة للانطلاق، وقد تم بالفعل بناء جزء كبير من مستلزمات الإنتاج، وسنضمن بذلك أن تواصل الولايات المتحدة هيمنتها على السماء".

وذكر ترمب أن إدارته طلبت "عدداً كبيراً" من هذه المقاتلات، مضيفاً أنه "لا يمكننا الكشف عن السعر، لأن ذلك سيكشف عن بعض تفاصيل التكنولوجيا وحجم الطائرة". وأشار إلى أن هذه المقاتلات سيكون بإمكانها التحليق مع سرب من المسيرات.

ومن المتوقع أن يتم نشر هذه الطائرات المأهولة في الميدان خلال العقد المقبل. وسوف تعمل هذه الأنظمة جنبًا إلى جنب مع طائرات بدون طيار شبه مستقلة، مما يوضح تطور العقائد العسكرية نحو أنظمة قتالية مختلطة تجمع بين منصات مأهولة وغير مأهولة. ويأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التكنولوجية والعسكرية. ويعكس تطوير هذه الطائرة المقاتلة الجديدة أولوية إدارة ترامب في تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.