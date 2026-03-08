ترامب يهاجم لاريجاني : "من هذا أصلاً؟ لقد خسر بالفعل"، وينتقد ستارمر

في مقابلة هاتفية مع شبكة CBS مساء السبت، دان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشدة القيادة المتبقية في إيران، وبشكل خاص تهديدات مسؤول الأمن القومي علي لاريجاني. رداً على سلسلة منشورات في شبكة X الاجتماعية نشرها المسؤول الإيراني يوم السبت، والتي تعهد فيها ضمن أمور أخرى أن "ترامب سيدفع ثمن أفعاله" - وهو تهديد مباشر لحياة رئيس الولايات المتحدة - صرح ترامب: "ليس لدي فكرة عن ماذا يتحدث، من هو؟ لا يمكن أن يهمني أقل من ذلك". وقال ترامب في المقابلة إن لاريجاني والنظام "قد هُزموا بالفعل"، وأعاد التأكيد أن الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية ستستمر حتى تعلن طهران "الاستسلام غير المشروط".

وفي نفس السياق، تطرق ترامب أيضاً إلى التصريحات غير المتسقة لرئيس إيران محمود بزشکيان، الذي اعتذر أمام الدول المجاورة عن هجمات إيران على أراضيها، لكنه تراجع عن اعتذاره في نفس اليوم بعد أن نسب ترامب الفضل لنفسه بذلك. اعتُبر اعتذار بزشکيان دليلاً على ضعف النظام الإيراني ، وبعده نشر لاريجاني سلسلة تغريدات ذات طابع عدواني بشكل خاص.

في المقابلة عدّد ترامب أيضًا إنجازات التحالف الأمريكي-الإسرائيلي في الحرب حتى الآن: "إنه مدهش ما حققناه حتى الآن. صواريخهم دُمرت إلى أشلاء، وبقي لديهم القليل جدًا منها. الطائرات المسيّرة انفجرت، مصانع الإنتاج لديهم تُدمّر في هذه اللحظات بالذات. أسطولهم في قاع المحيط، سلاح الجو مدمّر، وعمليًا كل عنصر عسكري كان لديهم تم تدميره. قيادتهم لم تعد موجودة، كل شيء مدمر".

هذه الادعاءات مدعومة من قبل القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي أعلنت في وقت سابق أن 3,000 هدف إيراني تعرض للضربات من قبل الجيش الأمريكي، من بينها تدمير 43 سفينة إيرانية منذ اندلاع الحرب.

أخيرًا، لم يفوت الرئيس فرصة لانتقاد نظيره البريطاني كير ستارمر، واستخف بالإيماءات العسكرية الأخيرة لبريطانيا واعتبرها "متأخرة جدًا"، وذلك في أعقاب الأنباء بأن ستارمر ينوي تجهيز حاملتي الطائرات البريطانيتين لنشر محتمل في الحملة. كثيرون في إدارة ترامب، بينهم وزير الحرب بيت هيغسث ووزير الخارجية ماركو روبيو، انتقدوا التردد البريطاني حتى الآن. وعندما سُئل ترامب في مقابلة إذا كان يرغب في مزيد من المساعدة من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، قال الرئيس: "لا يهمني. يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون. المخلصون بالفعل في الداخل"، في إشارة إلى إسرائيل.