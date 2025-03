لافتات رشيدة طليب وهتافات ضده وإخراج نائب || المضايقات خلال خطاب ترامب أمام الكونغرس

تحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأربعاء) للمرة الأولى في الكونغرس الأميركي، وكما كان متوقعا - لم يمر الحدث بسلاسة وتوقف عدة مرات.

وفي بداية الكلمة، صرخ عضو مجلس النواب الديمقراطي آل غرين في وجه الرئيس: "ليس لديك تفويض لإنهاء برنامج ميديكيد"، الأمر الذي قوبل بالرد من بين الجمهوريين الذين صرخوا: "الولايات المتحدة الأمريكية" "USA" وتم إخراج غرين من القاعة بمرافقة الشرطة.

https://x.com/i/web/status/1897112982397837530