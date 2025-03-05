لافتات رشيدة طليب وهتافات ضده وإخراج نائب || المضايقات خلال خطاب ترامب أمام الكونغرس

تحدث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (الأربعاء) للمرة الأولى في الكونغرس الأميركي، وكما كان متوقعا - لم يمر الحدث بسلاسة وتوقف عدة مرات.

وفي بداية الكلمة، صرخ عضو مجلس النواب الديمقراطي آل غرين في وجه الرئيس: "ليس لديك تفويض لإنهاء برنامج ميديكيد"، الأمر الذي قوبل بالرد من بين الجمهوريين الذين صرخوا: "الولايات المتحدة الأمريكية" "USA" وتم إخراج غرين من القاعة بمرافقة الشرطة.

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ورفعت عضو مجلس النواب الديمقراطي رشيدة طالب من ميشيغان، لافتة قابلة للمسح عليها رسائل مختلفة موجهة إلى ترامب، بما في ذلك “هذا كذب!”، التي لوحت بها خلال تصريحات الرئيس حول الانتخابات والاقتصاد. وفي الوقت نفسه، لوح الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس بلافتات سوداء صغيرة مكتوب عليها كلمة " False" بأحرف بيضاء. وفي كل مرة كان ترامب يتفاخر بإنجازاته، كانوا يوجهون الإشارات. "كذبة بعد كذبة بعد كذبة" سمعت صرخة من الجانب الديمقراطي من القاعة.

وظهر عدد من الديمقراطيين الآخرين وهم يرتدون قمصان مطبوعة على ظهر قمصانهم كلمة "عنصري"، حتى أنهم أداروا ظهورهم للرئيس وغادروا القاعة.

AP Photo/J. Scott Applewhite

وإذا لم يكن ذلك كافيا، صرخ عضو مجلس النواب الديمقراطي جيل سيسنيروس من كاليفورنيا في وجه ترامب "ماذا عن عقد تسلا بقيمة 400 مليون دولار!"، بينما كان الرئيس يناقش تخفيضاته للحكومة الفيدرالية.

سجل الرئيس الأمريكي رقما قياسيا لأطول خطاب في جلسة مشتركة للكونغرس: حيث تحدث لأكثر من ساعة و40 دقيقة، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله خطاب حالة الأمة للرئيس بيل كلينتون عام 2000، والذي استمر ساعة و28 دقيقة و49 ثانية.