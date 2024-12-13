بسبب تعذيب السجناء: اتهام مسؤول سابق في الجيش السوري بالولايات المتحدة

اتُهم سمير عثمان الشيخ، الضابط الكبير السابق في الجيش السوري الذي أشرف على سجن وقعت فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، الليلة (الجمعة) في الولايات المتحدة بتهمة التعذيب.

آل الشيخ، الذي أشرف على سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا من عام 2005 إلى عام 2008 في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية لائحة اتهام ضده بتهم متعددة بالتعذيب والتآمر لارتكاب التعذيب. وفي يوليو/تموز الماضي، تم القبض عليه في الولايات المتحدة بعد اعتقاله بتهمة تزوير تأشيرته.

وقال معاذ مصطفى، المدير العام لفريق الطوارئ السوري، ومقره الولايات المتحدة، إن "هذه خطوة كبيرة لتحقيق العدالة للسوريين. إن محاكمة سمير عثمان أل الشيخ تؤكد وتشدد أن الولايات المتحدة لن تسمح لمجرمي الحرب بالقدوم والعيش هنا دون مساءلة، حتى لو لم يكن ضحاياهم من مواطني الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه تبحث منظمات المعارضة السورية وعناصر "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني السوري) حالياً عن طرق للوصول إلى الأجزاء الموجودة تحت الأرض في سجن صيدنايا سيء السمعة شمال دمشق، والذي تم تحريره من قبلهم بعد سيطرتهم على المدينة. ولا يزال السجناء من عهد حكم الرئيس بشار الأسد محتجزين في أقبية السجون.