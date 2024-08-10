استطلاع: كمالا هاريس تتقدم على دونالد ترامب في ثلاث ولايات حاسمة

في تحول هز المشهد السياسي الأمريكي، تقدمت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، على دونالد ترامب في ثلاث ولايات حاسمة، وفقا لآخر استطلاعات الرأي. ومن الممكن أن يعيد هذا الوضع الجديد تشكيل معالم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

وتكشف استطلاعات الرأي، التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا، عن تقدم مماثل بنسبة 50% إلى 46% لهاريس ضد ترامب في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وتعتبر هذه الولايات الثلاث في الغرب الأوسط، بمثابة بارومترات انتخابية حقيقية، حاسمة للفوز بالبيت الأبيض، بسبب النظام المعقد للمجمع الانتخابي الأميركي.

تمثل هذه القفزة المفاجئة للأمام من قبل هاريس انفصالًا واضحًا عن الاتجاه الذي لوحظ منذ عام تقريبًا. حتى الآن، وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن ترامب إما متعادل أو متقدم قليلاً على الرئيس السابق جو بايدن. ويبدو أن انسحاب الأخير غير المتوقع من السباق الرئاسي الشهر الماضي، وما أعقبه من التفاف خلف هاريس، قد أعاد خلط الأوراق بطريقة مذهلة. ومع ذلك، يبقى الحذر في محله. قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الوشيك، ربما لا يزال المشهد السياسي يشهد العديد من الاضطرابات. وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يحافظ على تفوقه في القضايا الاقتصادية وقضايا الهجرة، وهما موضوعان رئيسيان في الحملة. ومع ذلك، توسع هاريس فجوة كبيرة تبلغ 24 نقطة حول قضية الإجهاض الحساسة، وهي قضية يمكن أن تكون حاسمة في صناديق الاقتراع. إن الحماس الذي ولده ترشيح هاريس ليس غريباً على هذا التحول. ويعرب العديد من الديمقراطيين عن ارتياحهم بعد انسحاب جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، والذي أثار تقدمه في السن المخاوف. ويبدو أن تعيين حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز مؤخرًا لمنصب نائب هاريس قد ضخ طاقة جديدة في صفوف الديمقراطيين.

وتأتي هذه الديناميكية الإيجابية للمعسكر الديمقراطي في سياق سياسي متوتر بشكل خاص. إن الاستقطاب في المجتمع الأمريكي والتحديات الاقتصادية والقضايا الجيوسياسية المعقدة تجعل من هذه الانتخابات لحظة محورية لمستقبل الولايات المتحدة، وبالتالي للتوازن العالمي. ومع احتدام الحملة الانتخابية، تتجه كل الأنظار نحو ولايات الغرب الأوسط الثلاث الرئيسية. وستتم مراقبة قدرة هاريس على الحفاظ على تقدمها، وقدرة ترامب على استعادة الأرض المفقودة، عن كثب في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، فإن كل نقاش وكل حدث انتخابي يمكن أن يرجح كفة الانتخابات. فالأميركيون، والعالم أجمع معهم، يحبسون أنفاسهم في انتظار النطق بالحكم في صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.