النائب الديمقراطي جمال بومان يخسر الانتخابات التمهيدية لنيويورك

خسر النائب الديمقراطي، من ولاية نيويورك، جمال بومان، أمس الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أمام منافسه جورج لاتيمر الذي تدعمه مجموعة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل.

وقد حصد لاتيمر، وهو عضو سابق في الهيئة التشريعية للولاية والمدير التنفيذي الحالي لمقاطعة ويستشستر، الانتخابات التمهيدية بعد حملة دعمها زعماء يهود وبدعم من تمويل كبير من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك).

ويمثل فوزه تحولا ملحوظا في التمثيل بعيدا عن بومان، المعروف بموقفه التقدمي القوي وانتقاده للإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أشار إليها على أنها إبادة جماعية.

بومان، الذي كان يسعى إلى الفوز بولاية ثالثة ممثلاً للضواحي الشمالية لمدينة نيويورك، قد اعترف بالهزيمة في الانتخابات التي جرت في يونكرز.

ورغم خسارته، ظل بومان ثابتاً على قناعاته، مؤكداً على موضوعات العدالة والإنسانية والمساواة التي حددت حملته الانتخابية. كما كرر معارضته للحرب في غزة وأعرب عن امتنانه لأنصاره على تفانيهم في الدفاع عن هذه المبادئ.