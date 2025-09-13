"لن يكون هناك هجوم إضافي": رئيس وزراء قطر يلتقي ترامب في نيويورك

قد يعجبك أيضًا -

التقى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الليلة (بين الجمعة والسبت) في نيويورك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

قبل اللقاء مع ترامب، عقد الشيخ محمد سلسلة اجتماعات في واشنطن مع نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي سيصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع لضمان استمرار الدعم الأمريكي. في البيت الأبيض ناقش الطرفان تداعيات الهجوم الإسرائيلي وتعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وقطر، والتي تشمل قاعدة العديد، من أهم القواعد في الخليج.

وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأن ترامب أعرب عن إحباطه من الإضرار بمخطط الصفقة الذي قدمه لوقف الحرب وإطلاق سراح المختطفين، وتعهد لرئيس وزراء قطر "بأنه لن تحدث هجمة إسرائيلية أخرى". وبحسب مصدر شارك في الاجتماع، طلب الرئيس من فريقه صياغة أفكار جديدة لإحياء المحادثات.

تغريدات من صحفيين وشخصيات دبلوماسية عززت التقارير: نائب رئيس الطاقم في السفارة القطرية غرّد عن "عشاء رائع مع رئيس الولايات المتحدة"، ومراسلة الشؤون الخارجية لورا روزن أفادت بأن ترامب قدّم التزاماً شخصياً لقطر بشأن الهجوم.