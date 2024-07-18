مناصرون للفلسطينيين: قصة العاصمة العربية بالولايات المتحدة، التي قد تحسم الانتخابات

القصة في ديربورن خاصة وفريدة ومميزة. صحوة سياسية لم يسبق لها مثيل ولها معنى كبير. في السباق على رئاسة الولايات المتحدة، ليست كل الأصوات متساوية. تقع هذه المدينة في ولاية ميشيغان. واحدة من ست أو سبع ولايات مؤثرة في السباق الانتخابية إلى البيت الأبيض.

وفي ميشيغان، يشكل المسلمون 2-3% من السكان. قد يبدو هذا رقمًا صغيرًا، ولكن على أي حال إذا تأرجحت البلاد بنسبة 50/50 ، فإن الانشقاق بنسبة 2% من جانب إلى آخر يمكن أن يحسم النتيجة. ليس من قبيل الصدفة أن تتصدر ديربورن عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم منذ عدة أشهر. ليس من قبيل الصدفة أن يقوم مستشارو الرئيس الحالي جو بايدن "برحلة حج" لبضع مئات الآلاف من الناخبين من بين مئات الملايين. العديد من العائلات العربية في ديربورن وصلت إلى هنا منذ قرن من الزمان. في ذلك الوقت، كانت صناعة السيارات في عهد هنري فورد في ذروتها. ووظف مصنع روج في المدينة أكثر من 100 ألف شخص في ذروته.

وصل العرب الى هنا بحثا عن أماكن العمل ثم تمكنوا من الاستقرار الى جانب الجميع والاندماج في المجتمع. لكن على الصعيد السياسي ترنح الوضع. الى هذا النظام دخلت أحداث السبعة من أكتوبر والحرب في غزة. عرب ديربورن يتعاطفون مع الجانب الفلسطيني . ومن وجهة نظرهم، فإنهم غاضبون من سلوك بايدن. ومع ذوبان الثلوج بعد شتاء ميشيغان، تبلور الغضب بصورة تنظيمية فعالة.

وفي نهاية شهر شباط/فبراير، جرت الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في البلاد. ومع عدم وجود معارضين حقيقيين من الداخل، كان من المفترض أن يكون هناك تتويج واضح لبايدن في المعركة مع الجمهوريين في نوفمبر/تشرين الثاني. في ديربورن، أعدوا الإجابة - النسخة الأمريكية من الورقة البيضاء. كان هناك من اكتفى بنفس الاحتجاج ثم فتح الباب لتوحيد الصفوف: حملة استمع إلى ميشيغان. وكان هناك (ولا يزال) اتجاه آخر: Abandon Biden، تخلوا عن بايدن.

صحيح أن الأصوات العائمة والمائلة في الشارع قد لا تستمر إلى صناديق الاقتراع. ولا يزال الطريق طويلا أمام دونالد ترامب ليحتفظ بالأصوات التي حققها حتى الآن. وأنهم سيساعدونه بالحسم في بلد مهم لتحقيق النصر. لكن في شوارع ديربورن، لا تتم مقابلة أي شخص يدعم بايدن. ولا واحد.