"هزيمة قاسية": خسارة رئيس الأرجنتين في الانتخابات الإقليمية

تلقى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) هزيمة قاسية في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة بوينس آيرس – وهي خطوة تُعتبر اختبارًا سياسيًا لحزبه الليبرتاري ومؤشرًا مهمًا قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة للكونغرس الشهر المقبل.

الحزب الذي أسسه مؤخرًا، La Libertad Avanza، حصل فقط على 34% من الأصوات في أكبر إقليم في الدولة، وهُزم بفارق كبير من قبل المعارضة البرونسيتية اليسارية، التي حصلت على 47% من الأصوات وفقًا لمعظم النتائج التي تم فرزها. اعترف مايلي بأنه هزيمة حزبه بفارق 13 نقطة أمام الخصوم الشعبويين تُعَد "هزيمة واضحة": "تلقينا ضربة، وعلينا أن نتحمل المسؤولية"، قال ذلك أمام أنصاره في مقر الحزب، بصوت هادئ ومتصالح.

وأضاف قائلاً: "إذا ارتكبنا أخطاء سياسية، فسنعترف بها، وسنتعلم منها، وسنغيّر طرقنا". ومع ذلك، شدّد على أنه سيواصل إصلاحاته الاقتصادية الجذرية، قائلاً: "لن يكون هناك تراجع في سياسة الحكومة".

مايلي هو داعم متحمس لإسرائيل، وقد عبر في الماضي عدة مرات عن دعمه لها، بل ومرر قراراً في حكومته للاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية دولية. في البيان حول القرار تم التشديد على أن "حماس تحملت المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر"، وهي أحداث تنضم إلى "تاريخ طويل من العمليات باسمها". في شهر يونيو \حزيران زار إسرائيل، وزار من بين أمور أخرى بلدات غلاف غزة وحائط المبكى.