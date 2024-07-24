كامالا هاريس تهاجم ترامب بخطاب شديد اللهجة: "تعاملت مع كافة أنواع المجرمين وأعرف أمثاله"

تحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس مساء الثلاثاء في أول فعالية لحملتها الانتخابية، والتي أقيمت في ميلووكي. وهذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها خطابًا منذ انسحاب الرئيس بايدن من الانتخابات الرئاسية. وقالت هاريس في بداية تصريحاتها: "سأفعل كل شيء حتى نفوز في تشرين الثاني/نوفمبر. لا يزال أمامنا عمل شاق. لكننا نحب العمل الجاد، وسننتصر بهذه الانتخابات" وتابعت هاريس في مستهل تصريحاتها:" قبل أن يتم انتخابي في مجلس الشيوخ، كنت مدعيًا عامًا، وكجزء من هذا المنصب، تعاملت مع جميع أنواع المجرمين الذين اعتدوا على النساء، أو المحتالين. صدقونا، أنا أعرف أنماطا عديدة مثل دونالد ترامب".

ثم واصلت مهاجمة الرئيس السابق: "سأضع سجلي ضد دونالد ترامب في أي ساعة. بصفتي مدعية عامة في كاليفورنيا، تعاملت مع جامعة احتالت على الطلاب. كان ترامب يمتلك ويدير جامعة احتالت على الطلاب. لقد تخصصت في الدعاوى القضائية التي تعاملت مع الاعتداء الجنسي، أُدين ترامب بذلك أيضًا. لقد تعاملت مع بنوك في وول ستريت أُدينوا بالاحتيال. نعم، هو أيضا أُدين بـ 34 تهمة احتيال".

وأشارت :"إن أهمية هذه الحملة تكمن في من نناضل من أجله. ترامب يخوض الانتخابات بدعم من الأثرياء. قبل بضعة أشهر، في مارالاغو، وعد جماعات الضغط النفطية بأنه سيفعل ما يرغبون فيه مقابل تبرعات بمليار دولار لحملته الانتخابية.من ناحية أخرى، نحن ندير حملة تعتمد على الناس العاديين، وكان لدينا أفضل 24 مساهمة صغيرة في تاريخ الحملة السياسية في الولايات المتحدة".

وأضافت: "تتعلق هذه الحملة برؤيتين مختلفتين. الأولى، نركز على المستقبل. والثانية، على الماضي. نحن نؤمن بأن لكل شخص الحق ليس فقط بتدبر نفسه، انما أيضا المضي قدمًا والتطور في الحياة. بناء مستقبل لن يضطر فيه الأطفال إلى النمو في فقر. سيكون لكل عامل الحق في الانضمام إلى النقابة. أن كل شخص سيكون لديه نظام صحي يمكنه تحمل تكاليفه. نحن نؤمن بمستقبل حيث يمكن لكل كبير السن أن يتقاعد بكرامة. إن بناء الطبقة الوسطى سيكون هدفاً رئيسياً لرئاستي. عندما تكون طبقتنا الوسطى قوية، تكون أمريكا قوية".

AP Alex Brandon

وبعدها هاجمت: "دونالد ترامب يريد أن يعيدنا إلى الوراء. هو وأجندته المتطرفة ’مشروع 2025’ ستضعف الطبقة الوسطى. هل تصدقون أنهم كتبوا هذا الشيء بالفعل؟ اقراوا. 900 صفحة، وسترون أن ترامب يعتزم خفض الضمان الاجتماعي، ومنح إعفاءات ضريبية للشركات والأغنياء، وستدفع الأسر العادية والبسيطة الفاتورة. لقد جربت أميركا بالفعل هذه السياسة الفاشلة في الماضي، ونحن لا نريد العودة الى الوراء. في تلك اللحظة انضم الجمهور إلى مطالباتها وصرخوا "لن نعود الى الوراء".

وفي ختام الخطاب، قالت هاريس: "نحن نقاتل من أجل مستقبلنا. الأجيال التي سبقتنا ناضلت من أجل الحرية. سنقاتل من أجل كل أمريكي يريد أن يعيش بأمان من عنف السلاح. وسنصدر أخيرًا قوانين معقولة فيما يتعلق بفحص النفسية وحظر أنواع أسلحة. بالإضافة إلى ذلك، سنوقف حظر الإجهاض المتطرف ، لأننا نثق في قدرة النساء على اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن دون تدخل الحكومة وإخبارهن بما يجب عليهن فعله".

في غضون ذلك، قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه سيكون على استعداد لخوض مواجهة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس. وقال ترامب: "أنا مستعد لخوض أكثر من مناظرة"، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، وإعلان عن هاريس بديلاً له على رأس الحزب الديمقراطي..