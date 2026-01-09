كاي ترامب: أكثر من مجرد "حفيدة" – الطريق المدهش نحو القمة

في الأسبوع الماضي، أتيحت للعالم فرصة نادرة للاطلاع على كواليس حياة العائلة الرئاسية الأمريكية. جلست كاي ترامب، الحفيدة الكبرى للرئيس دونالد ترامب، أمام ميكروفون لوغان بول وتحدثت عن صعوبة المواعدة تحت أنظار جهاز الخدمة السرية.

لكن بالنسبة لأولئك الذين يتابعون مسيرة الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، فمن الواضح أن هذه المقابلة ليست سوى خطوة أخرى في بناء علامتها التجارية المستقلة - وهي علامة تبتعد عن صناديق الاقتراع وتركز على ملعب الجولف.

النسب: العم بارون وأمٌّ تواعد تايغر وودز

كاي، المولودة في نيويورك عام 2007، هي ابنة دونالد ترامب الابن وفانيسا هايدون. وعلى النقيض من الصورة النمطية للعائلة، ترسم كاي صورةً لحياةٍ "طبيعية" نسبياً وسط الفوضى التي يُثيرها جدّها. ومن التفاصيل اللافتة في سيرتها الذاتية علاقتها ببارون ترامب، الابن الأصغر لدونالد وميلانيا. فرغم أن بارون هو عمّها رسمياً، إلا أنه يكبرها بعامٍ واحدٍ فقط. تُناديه كاي "العم بي" وتصف الرابطة الوثيقة التي تجمع الشابين اللذين نشآ معاً في كنف الرئاسة.

ولا تتوقف الروابط اللافتة عند هذا الحد. فقد تصدّرت والدتها، فانيسا، عناوين الصحف الرياضية وصحف المشاهير عندما كشفت عام 2025 عن علاقتها بأسطورة الغولف تايغر وودز. بالنسبة لكاي، تُعدّ هذه نهايةً مثالية، فالغولف ليس مجرد هواية بالنسبة لها، بل هو شغفها المهني.

بينما يُعرف الجد دونالد بحبه لملاعب الغولف كأداة للأعمال والسياسة، تأخذ كاي ذلك إلى الساحة التنافسية. فهي تملك هانديكاب مميز يبلغ +0.5 وقد فازت بالفعل مرتين ببطولة السيدات لنادي ترامب إنترناشيونال.

على عكس أبناء المشاهير الآخرين الذين يحصلون على بطاقة مرور حرة، كاي تثبت الجدية: لقد التزمت بالفعل بفريق الجولف لجامعة ميامي لعام 2026، بل وتلقت دعوة مرموقة للجولة الاحترافية LPGA. لقاؤها الأخير مع بطل الماسترز، روري ماكلروي، عزز فقط مكانتها كرياضية يجب أخذها بعين الاعتبار، بغض النظر عن اسم العائلة على ظهر القميص.

كاي ترامب هي على الأرجح "الترامبية" الأولى التي تتقن لغة جيل الـZ بطلاقة. مع أكثر من 7 ملايين متابع بالمجمل (يوتيوب، تيك توك وإنستغرام)، تدير قنوات محتوى تجمع بين فيديوهات "استعدوا معي"، نصائح للغولف ومدونات من البيت الأبيض.

قوتها تكمن في القدرة على "إضفاء الطابع الإنساني" على العائلة. في خطابها في المؤتمر الجمهوري عام 2024، قدّمت للعالم "جد عادي" يوزع الحلوى على أحفاده، صورة كانت تساوي لحملة الانتخابات أكثر من أي حملة ممولة.

على الرغم من النسب، أوضحت كاي في مقابلتها الأخيرة وفي محادثات مغلقة: هي لن تترشح للرئاسة. "السياسة أمر خطير للغاية"، صرحت. في عالم يتم فيه فحص كل خطوة لعائلتها تحت عدسة مكبرة، تختار كاي البقاء "في الوسط". إنها تحافظ على الاحترام لخصوم جدها السياسيين، مثل كامالا هاريس، وتحاول بناء حياة يكون فيها أكبر عائق ليس استطلاعًا للرأي العام، بل حفرة صعبة بشكل خاص في ملعب الغولف في ميامي.