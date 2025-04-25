مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال قاض أمريكي متهم بعرقلة عملية الهجرة

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل،اليوم الجمعة، اعتقال قاضٍ أمريكي متهم بعرقلة إجراءات الهجرة، وقال إن"عملاء فيدراليين اعتقلوا قاضيًا من ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة الإجراءات"، وذلك في رسالة نشرها المسؤول على حسابه في منصة"إكس"، ثم حذفها لاحقًا.

وذكر أن القاضي هو هانا دوغان" هناك أدلة على أن القاضي، وهي عرقل عملية اعتقال تتعلق بالهجرة الأسبوع الماضي"، وتابع "لحسن الحظ، طارد عملاؤنا الجاني سيرًا على الأقدام، وهو محتجز منذ ذلك الحين، لكن عرقلة القاضي شكلت خطرًا متزايدًا على الجمهور". يأتي هذا الاعتقال في ظل خلاف متزايد بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسلطة القضائية بشأن سياسات البيت الأبيض في مجال إنفاذ قوانين الهجرة. وكانت وزارة العدل قد أشارت سابقًا إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المحليين الذين يحاولون إحباط الجهود الفيدرالية الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.