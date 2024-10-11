الانتخابات الرئاسية الأمريكية: هاريس وترامب متقاربان في استطلاعات الرأي

استطلاع رأي جديد للناخبين في ميشيغان وويسكونسن وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، جرته صحيفة "وول ستريت جورنال" للناخبين أن كامالا هاريس ودونالد ترامب لا يزالان متقاربين في السباق على رئاسة الولايات المتحدة.

ووفق الاستطلاع تتمتع هاريس بتقدم طفيف في أريزونا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا، بينما يتمتع ترامب بميزة مماثلة في نيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، لكن لا يتقدم أي منها بأكثر من نقطتين مئويتين، باستثناء تقدم خمس نقاط لترامب في ولاية نيفادا، والتي، مثل غيرها، تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع. وتختلف هذه النتائج قليلا عن معظم الاستطلاعات، لكن ليس بالشكل الذي يغير الصورة العامة، ولا تزال الفجوة بين المرشحين قريبة جدا.

وفي السياق قال خبير استطلاعات الرأي الجمهوري الذي عمل في التحقيق الحالي ل ديفيد لي، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "ستكون هذه القضية بالغة الأهمية، والأسابيع الثلاثة المقبلة حاسمة".

وكانت نتائج استطلاع رأي أجرته «رويترز/إبسوس» قد أظهرت أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بفارق ثلاث نقاط مئوية، بنسبة 46% مقابل 43%.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدى 4 أيام، أن ترامب يحظى بثقة ناخبين محتملين يهتمون بمجموعة من القضايا الاقتصادية. وكانت هاريس تتقدم على ترامب بفارق 6 نقاط في استطلاع الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر. ومع دخول المنافسة المحتدمة بين طرفيْ السباق نحو البيت الأبيض شهرها الأخير، أكد محللون متابعون للانتخابات الرئاسية الأميركية، أن نتائجها قد تتأثر بشكل كبير، بعدد من التطورات الداخلية والخارجية التي طفت على السطح، خلال الأسبوعيْن الماضييْن.

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