زهران ممداني يهدد مجددا بتوقيف نتنياهو

جدد عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، عزمه على توقيف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل. وفي مقابلة مع شبكة ABC الأحد، قال ممداني إنه سيبحث عن "كل الوسائل القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية".

وأكد ممداني أن نيويورك "مدينة خاضعة للقانون الدولي"، ويجب احترام مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سواء استهدفت نتنياهو أو فلاديمير بوتين، مشددًا على أن الالتزام بهذه القوانين يعكس القيم التي تؤمن بها المدينة.

وأضاف العمدة المنتَخب:"إذا دخل نتنياهو إلى نيويورك ولم أفعل كل ما بوسعي لمنعه، فلن أعتبر نفسي بعد ذلك عمدة للمدينة".

لكن الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن العمدة لا يملك أي سلطة قانونية لتنفيذ هذا التهديد، إذ أن الولايات المتحدة لم تصدّق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل مذكرات التوقيف الدولية غير قابلة للتنفيذ على الأراضي الأمريكية. وبذلك، تبدو تصريحات ممداني أكثر سياسية من كونها تهديدًا قانونيًا حقيقيًا.