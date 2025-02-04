"بينهم عصابتين دوليتين معروفتين": الدولة التي وافقت على استقبال وايواء مجرمين من الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) أن السلفادور وافقت على إيواء المجرمين العنيفين والمقيمين بصورة غير شرعية الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وقال روبيو: "في خطوة صداقة غير عادية لبلدنا، وافقت السلفادور على اتفاقية الهجرة غير المسبوقة وغير العادية في أي مكان في العالم".

ووفقا له، فإن الدولة اللاتينية ستقبل المقيمين غير الشرعيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة من أي بلد، وليس فقط من السلفادور نفسها. ووفقا له، فإن ذلك يشمل أيضا عصابتين دوليتين معروفتين، "إم إس-13" و"تيرن دي أرجوا"، اللتين ينتمي أعضاؤهما إلى أصول سلفادورية وفنزويلية. وقال "سوف تؤوي أعضاء العصابات في سجونها".

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وتمت هذه الخطوة في صفقة غير مسبوقة وإشكالية من الناحية القانونية، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية. وكشف روبيو عن الاتفاق بعد لقائه مع رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، في إطار جولة في العديد من دول أمريكا الوسطى تهدف إلى بناء دعم إقليمي لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.